Mulher dar panadas de facão no esposo e vai presa pela PM em Itaituba

Mulher dar panadas de facão no esposo e vai presa pela PM no bairro da Floresta na cidade de Itaituba.

A Guarnição da Polícia Militar ao comando do Sargento PM Jean, foi acionada por vizinhos na manhã desta terça feira 25 de junho de 2019, por volta das 7:15hrs, onde a senhora Isabel Souza estaria batendo no seu companheiro Francisco de Assis da Silva na 12 ° rua bairro da floresta.

Os policiais ao chegar no local, adentrou na residência e constatou a senhora Isabel, dando umas panadas de facão nas costas do senhor Francisco. A motivação da briga foi “Ciúmes”, assim foi informado a guarnição.

A mulher e seu companheiro foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, na hora da apresentação a vítima o senhor Francisco, chorou pro delegado de Plantão pedindo que soltasse a esposa pois ama ela demais. O caso ficou a disposição do delegado.

Após serem ouvidos, o casal saiu de mãos dadas da delegacia.

Fonte/Imagens: Weslen Reis – Blog Plantão 24horas News com informações da Polícia Militar

