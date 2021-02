Motorista divulga vídeo e mostra fila de 72 km de caminhões na rodovia para chegar ao Porto de Miritituba no Pará; Assista

Pátio da empresa Ciamporte em Miritituba (Foto: Via WhatsApp Adelar Belling) – A situação generalizada onde os caminhoneiros e a população sofrem. Veículos de passeio e ambulâncias não conseguem transitar.

Acesso ao Porto de Miritituba segue congestionado, nesta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 a fila ultrapassava os 72 km.



PRF e Polícia Militar fazem operação para facilitar fluxo intenso de caminhões com escoamento da safra há mais de uma semana.

Na tarde desta sexta-feira(19), a extensão da fila de caminhões para os terminais em Miritituba era estimada em 72 km. (ASSISTA AO VÍDEO)

As chuvas nas últimas horas têm prejudicado ainda mais o acesso de caminhões ao Porto de Miritituba, em Itaituba (PA), com buracos e atoleiros no local.

“A PRF está com três equipes no local, nove policiais, para garantir o fluxo.

A PRF está há cerca de oito dias na via de acesso ao porto, apesar de não ser de sua competência, para garantir o fluxo de caminhões. A ação é feita em com a Polícia Militar de Itaituba.

Depois que os caminhoneiros chegam das BRs 163 e 230, também conhecida como Transamazônica, ambas com asfalto, o trânsito até os terminais de descarregamento do Porto de Miritituba é feito em uma via de terra, chamada de via transportuária, local onde dificulta o transito com atoleiro e põe em risco a vida dos motoristas.

