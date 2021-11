Mulher de 23 anos sofre tentativa de homicídio do namorado em Novo Progresso

A PM de Novo Progresso atendeu uma ocorrência neste domingo, 21 de novembro de 2021, às 18h00min no bairro Jardim América em Novo Progresso. (foto:Enfermeiro Everton HMNP)

A vítima Ana Luiza Barbosa da Silva de23 anos, estava com namorado em um bar (próximo ao mercadinho do André) ingerindo bebida alcoólica, ao chegar em casa, foi surpreendida com diversos golpes de faca.

Ana teve perfurações no rosto, três no braço esquerdo, uma, na mão direita e outra no pescoço.

Ela foi socorrida pelo SAMU, esta internada no HMNP em estado estável.

O Acusado foi preso em seguida pela polícia militar.

Populares avisaram a polícia que havia um homem circulando pela rua Itaituba com marcas de sangue, em diligência a PM chegou no local e prendeu Webert Rodrigues Vieira, confessou ter tentado matar sua mulher com várias facadas alegando que a mesma o teria traído, que de imediato foi dado voz de prisão e encaminhado para DEPOL para procedimentos cabíveis

Por :Jornal Folha do Progresso

