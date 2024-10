Ministério Público determina busca e apreensão em casa e empresa de apoiador de candidato a prefeito em Guarantã do Norte | MT

Foto: Divulgação/Nortão Agora | O empresário Elzébio Sidnei Lucietto é suspeito de cometer crimes eleitorais com o objetivo de favorecer o candidato a prefeito da coligação ‘Guarantã no Rumo Certo’ Valcimar Fuzinato (PRD).

Agentes da Polícia Civil cumpriram na manhã desta terça-feira (01/10), mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Eleitoral a pedido do Ministério Público, em uma autopeças na cidade de Guarantã do Norte, localizada a 735 km de Cuiabá.

O estabelecimento pertence ao empresário Elzébio Sidnei Lucietto, suspeito de cometer crimes eleitorais com o objetivo de favorecer o candidato a prefeito da coligação ‘Guarantã no Rumo Certo’ Valcimar Fuzinato (PRD). A operação também aconteceu na casa do empresário.

O empresário, segundo informações, tem fortes ligações com o atual prefeito Érico Stevan (Republicanos) e aparece em gravações comprometedoras feitas em seu escritório, em tese, por uma pessoa que até então prestava serviços à campanha de Valcimar.

Entenda o caso

Os arquivos de áudio e vídeo, foram enviados ao Ministério Público que diante da gravidade dos fatos, decidiu abrir as investigações que culminaram com as diligências.

O site Nortão Agora teve acesso a parte das gravações, que foram feitas pela testemunha. No áudio é possível ouvir a maior parte do diálogo entre o então apoiador e ‘Elzébio da Araras’, como é conhecido. Ambos falam com preocupação do crescimento nas pesquisas do candidato Subtenente Márcio Gonçalves.

Em um determinado trecho da conversa, o empresário menciona uma suposta lista com proprietários de veículos a serem adesivados para dar apoio a candidatura de Valcimar e André Marçal, que estariam sendo contratados para a campanha. O empresário menciona valores a serem pagos em troca de determinado número de votos.

Ouça abaixo!

Nas gravações o empresário se mostra bastante expansivo(falador) e domina a maior parte do diálogo. Em outro trecho, a testemunha movimenta a microcâmera e então é possível ver o empresário apontando para um calendário na parede com a programação de pesquisas eleitorais e a preocupação com o crescimento nas pesquisas do candidato da outra chapa.

Conversa comprometedora

Pouco tempo depois, em uma das cenas mais comprometedoras, Elzébio aparece no vídeo com um maço de notas de cinquenta reais. Enquanto conta o dinheiro, o dono da autopeças explica para o então apoiador que só conseguiria repassar naquele momento, o valor de cinco mil reais e cita o “rolo” de Cuiabá como algo que estaria provocando um estrago financeiro à campanha.

Ao mencionar o ‘rolo de Cuiabá, Elzébio Lucieto deixa a percepção de que está se referindo ao recurso judicial, interposto pela coligação do candidato Valcimar junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na tentativa de anular a decisão do juiz eleitoral de Guarantã do Norte, que determinou a substituição do candidato a vice-prefeito André Marçal (MDB), por falhas na elaboração da ata quando da convenção partidária em julho.

Ouça abaixo o momento em que o empresário aparentemente se refere a um suposto valor de R$ 100 mil por uma sentença favorável junto aos desembargadores do TRE, dando a entender que eles manipulariam o julgamento do recurso em favor da chapa de Valcimar e André Marçal.

Na conversa, o comerciante lembra ao apoiador que o atual prefeito Erico Stevan é o mais interessado na vitória de Valcimar. “O Erico está com facas nos dentes mais do que os próprios candidatos”, disse ele.

Entenda o cenário político em Guarantã do Norte

Quatro candidatos disputam o cargo de prefeito em Guarantã do Norte. Todavia as últimas pesquisas mostram um cenário de polarização entre os candidatos Subtenente Márcio e Valcimar Fuzinato.

O levantamento da Real Dados divulgado pelo site Só Notícias no último dia 27, mostra um empate técnico na modalidade estimulada com o Subtenente Márcio à frente com 34% e Fuzinato com 33,7%. O Sargento Nery aparece com 10,3% das intenções e o candidato Marcelão obteve 3,3%.

Polarização

A pesquisa indica um cenário de polarização no município de Guarantã do Norte entre Valcimar Fuzinato e o Subtenente Márcio Gonçalves que possuem ideologias políticas distintas. O Subtenente Marcio representa a ala de direita, enquanto o Valcimar Fuzinato é conhecido por se um representante da ala Esquerda.

Nas ruas é possível constatar que a campanha de Valcimar conta com o apoio de empresários, alguns servidores do alto escalão da prefeitura e integrantes da imprensa local, ligados ao grupo do atual Prefeito de Guarantã do Norte, que querem manter a sucessão do atual gestor.

No outro lado a Campanha do Subtenente Márcio conta com o apoio de profissionais liberais (médicos e advogados) e de grande parte da população que querem uma renovação na política defendendo ideais conservadores. Os servidores públicos, por sua vez, na sua grande maioria procuram não se manifestar.

Em conversa com alguns desses servidores foi possível perceber o medo em externar sua opinião.

Agora resta esperar para saber o resultado da Justiça eleitoral quanto a Chapa de Valcimar e André, os desdobramentos das investigações e o que o povo vai decidir.

Fonte: Nortão Agora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/08:21:19

