Mulher de 34 anos é morta com golpe de facão no pescoço em Guarantã do Norte

A mulher de 34 anos foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer antes de chegar ao hospital Municipal de Guarantã do Norte. O suspeito após praticar o homicídio foragiu do local. A polícia militar realizou várias rondas no intuito de localizar e deter o suspeito, porém sem êxito até o fechamento desta matéria.

No meio da discussão, o homem de 37 anos em posse de um facão tentou agredir o seu irmão, momento em que a vítima entrou na frente e veio a ser atingida com o golpe em seu pescoço.

