Polícia Civil cumpre mandados de prisão por roubo e tráfico em Castanhal e Belém

Em Belém, a polícia cumpriu, nesta terça-feira (05), um mandado de prisão preventiva por sentença condenatória, em desfavor de um homem, pelo crime de furto, o qual foi localizado em sua residência, no Bairro do Marco, em Belém.

