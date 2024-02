Mulher desaparece após bando armado invadir a casa em que morava no RS

Eloete está desaparecida deste a última terça-feira (13) (Foto: Reprodução)

O marido da vítima disse que conseguiu fugir dos criminosos pela janela.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga o desaparecimento de uma mulher de 54 anos, identificada como Eloete de Oliveira, no município de Progresso, a cerca de 150km de Porto Alegre (RS), na última terça-feira (13). Segundo informações do marido da vítima, a mulher sumiu depois que homens armados e encapuzados invadiram a casa deles.

Ainda segundo o companheiro de Eloete, a família foi assaltada por um grupo de cinco homens dentro da própria casa, na localidade de Anto Bravo, na terça-feira de Carnaval. Ele informou que conseguiu fugir pela janela para buscar ajuda, mas, ouviu disparos de arma de fogo vindos de dentro da residência logo em seguida. Ao retornar para o local, não encontrou mais a esposa e nem os celulares. Os policiais não descartam nenhuma linha de investigação e estão atundo em conjunto com agentes da Brigada Militar (BM) nas buscas por Eloete.

Uma equipe de bombeiros de Porto Alegre foi até a cidade para ajudar nas buscas com cães farejadores, mas não obteve sucesso. Na residência do casal, a polícia encontrou marcas de sangue e cápsulas de munição disparadas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2024/12:33:29

