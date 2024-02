Ladrões levam seis fuzis e 5,7 mil munições de casa colecionador de armas em São Paulo

Em São Paulo, a vítima registrou boletim de ocorrência sobre o sequestro, roubo de fuzis e de quatro pistolas de uso restrito (Foto: Reprodução/Google Street)

Homem foi levado para outro bairro, mas foi localizado dentro do próprio carro.

O assalto aconteceu na Penha, na zona leste de São Paulo. Criminosos roubaram seis fuzis e 5,7 mil munições da casa de um empresário de 37 anos com registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Foram roubadas ao todo 11 armas, após a casa ser invadida por criminosos na noite da quinta-feira (15). O dono da casa foi sequestrado e levado para outro bairro. A Polícia Militar o encontrou dentro do próprio carro momentos depois.

No boletim de ocorrência está registrado que foram roubados seis fuzis e quatro pistolas de uso restrito, além de um revólver. Os ladrões levaram 5.740 cartuchos, sendo 4 mil de calibre 7,62 mm para fuzil, 1 mil cartuchos 5,56 mm para fuzil, 120 45 mm para pistola, 600 9mm e 20 cartuchos para revólver calibre 38. Na lista de objetos subtraídos, consta ainda um colete balístico.

O BO diz que roubaram quatro fuzis calibre 7,62 mm, sendo dois deles idênticos, do modelo IA 2 semi-automático da Imbel.

Outro é um modelo Parafal M964A1 (Imbel) e o último é um M&P10 (S&W). Os dois outros fuzis são calibre 5,56 mm: um Fire Eagle 11 5 e outro IA 2.Entre as pistolas, está uma Sig Sauer 9 milímetros e uma Glock de mesmo calibre. Além das munições, havia 30 carregadores sobressalentes de fuzis e 15 de pistola.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares foram acionados por volta de 21h44 para atender à ocorrência. A equipe foi informada pela mulher do empresário que a casa estava com a porta aberta quando ela chegou, o que gerou suspeita instantânea.

Ao chegar no local, na Rua Major Alberto Barbosa, os agentes verificaram que o interior da residência estava revirado, com caixas de armas de fogo vazias espalhadas por todo o chão. A proprietária da residência informou que o namorado, que é CAC, deveria estar a esperando no local.

Pelas imagens de câmeras de segurança, os policiais viram que a vítima estava retirando o lixo quando dois homens o abordaram e entraram na residência. Depois de 15 minutos, os criminosos fugiram com no próprio carro.

Com base no rastreamento do veículo, os PMs localizaram o carro e a vítima no bairro de Guaianases, também na zona leste. Conforme a secretaria, os criminosos roubaram diversos carregadores e cartuchos de arma de fogo, seis lunetas, um colete balístico, além de 11 armas de fogo. O celular da vítima também foi levado. O caso foi registrado como roubo no 31° Distrito Policial (Vila Carrão).“Desde que foram realizadas as primeiras flexibilizações em 2019, com aumento da potência e quantidade de armas e munições que podiam ser adquiridas por civis, foram feitos inúmeros alertas dos riscos por especialistas e órgãos técnicos, como a Polícia Federal. Desde então temos episódios semanais de desvios de armas de uso militar para o crime organizado, em um aumento também registrado nos dados oficiais do

Exército. Em 2021, São Paulo apreendeu 118 fuzis, ano passado já foram 179″, diz Bruno Langeani, gerente do Instituto Sou da Paz.

Fonte: O Liberal

