Influencer fitness e acusado de ser traficante: Cariani vira réu por tráfico e lavagem de dinheiro

A Justiça de São Paulo acolheu a denúncia do Ministério Público de São Paulo e transformou o influencer fitness Renato Cariani em réu por suspeita de tráfico de drogas nesta sexta-feira (16). Além dele, outras quatro pessoas – Roseli Dorth, Fabio Spinola Mota, Andreia Domingues Ferreira e Rodrigo Gomes Pereira – foram acusadas pelo mesmo crime.

Cariani, conhecido por sua enorme base de seguidores no Instagram, enfrenta acusações da Polícia Federal relacionadas ao suposto uso de uma empresa para fabricar notas fiscais falsas de vendas de produtos destinados a multinacionais farmacêuticas, enquanto tais insumos não chegavam a ser entregues a essas empresas.As investigações apontam que os produtos desviados eram utilizados na produção de substâncias como cocaína e crack, abastecendo, assim, uma rede criminosa internacional liderada por facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Renato Cariani é sócio, ao lado de Roseli, da Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda., empresa sediada em Diadema, na Grande São Paulo, especializada na venda de produtos químicos. Segundo as autoridades, eles tinham pleno conhecimento e participação ativa no esquema criminoso.As evidências do envolvimento dessas pessoas foram obtidas por meio de interceptações telefônicas e trocas de mensagens autorizadas judicialmente. Como medida cautelar, foi determinado que os cinco réus entreguem seus passaportes em 24 horas e estão proibidos de deixar o país.

