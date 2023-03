Mulher descobre que dirigiu 20km com corpo preso embaixo do carro

A mulher sentiu que tinha passado por cima de algo na rodovia e, ao parar o carro, acionou os bombeiros por telefone (Foto:Divulgação).

Uma motorista levou um grande susto na madrugada desta terça-feira (7) enquanto dirigia pela BR-040, em Luziânia (GO). A mulher sentiu que tinha passado por cima de algo na rodovia entre os quilômetros 38 e 40 e, ao parar o carro, acionou os bombeiros por telefone. Ela só descobriu que havia arrastado um corpo 20 quilômetros depois, em casa.

No entanto, devido à forte chuva que caía no momento, a condutora foi embora antes da chegada das viaturas. Ela percorreu cerca de 20 quilômetros até chegar em casa e, quando a filha abriu a porta do veículo, encontrou uma perna.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Luziânia, major Eberson Holanda, a mulher imaginava que apenas a perna estava embaixo do carro, mas era o corpo inteiro que havia sido arrastado.

A mulher ligou para a polícia e para os bombeiros novamente e, após aproximadamente uma hora, a corporação conseguiu retirar o corpo debaixo do veículo. Na primeira notificação, a concessionária da BR-040 procurou o cadáver no local, mas só encontrou um par de botas e dinheiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, a mulher deverá ser chamada para prestar esclarecimentos à Polícia Civil do Estado de Goiás. Ainda não se sabe a identidade do homem encontrado morto na rodovia. O caso continua sob investigação.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de O Liberal em 08/03/2023/18:23:48

