Mulher é agredida no rosto e ameaçada de morte dentro de sua casa em Novo Progresso

As informações foram dadas à polícia e registradas em Boletim de Ocorrência. Após ficar com lesões aparentes na região facial, a mulher pediu medidas protetivas com urgência, o que detalha a polícia. (Fotos:Via WhatsApp)

A mulher de 39 anos, moradora do Bairro Tom Alegria-III, onde trabalha como cabeleireira e reside no mesmo local, havia denunciado em rede social o desaparecimento de sua filha de 15 ano. “Passados três dias Rick Silva foi agredida e ameaçada dentro de sua própria casa”.

Caso aconteceu no bairro Tom Alegria III o suspeito foi preso em flagrante e foi solto por ser menor idade.

Uma mulher foi vítima de violência dentro de sua casa durante o dia desta sexta-feira (04/06), teve rosto

Ela teve casa invadida, por duas pessoas um maior e outra menor de idade, foi agredida e ameaçada, segundo relatos da vitimas os dois são companheiros do rapaz que tirou a filha de 15 anos de sua casa. Rick Silva , foi segura pelo maior e agredida pela menor, e ameaça de morte.

Rick Silva, havia divulgado o desaparecimento de sua Filha Natacha de 15 anos, em rede social, segundo relatos da mãe, a filha está com homem maior de idade e saiu de casa. Após ter a casa invadida e ser agredida, Rick procurou a delegacia de polícia no mesmo dia que ocorreu agressão e relatou o caso pedindo providencias.

Vejam a postagem

Vejam relatos da vítima para policia

Eu estava em minha residência quando der repente a moça chamada Patrícia dos Santos da Silva e o rapaz . Por nome Inácio Alef da Silva dos Santos; ; que a Patrícia começou falar ” em sua vagabunda , então a depoente abriu o portão , e foi verificar o que estava acontecendo ; que o Inácio Alef e Patrícia invadiram a residência da depoente ; que o Inácio lhe segurou pelos braços para imobilizar – lá e a Patrícia lhe deu um soco no seu rosto quebrando seu aparelho e cortando sua boca ; que a Patrícia falou ” sua vagabunda , eu vou te matar pegar , você é a vagabunda da sua filha Natacha , eu não vou presa , pois sou de menor tenho 17 anos ; que então a depoente perguntou porque que estavam fazendo isto , que a Patrícia disse a depoente estava apoiando a filha que fugiu de casa com um namorado chamado André possiad , e perguntou para a a Patrícia ” apoiando de quer ? ” que somente sua filha Natacha foi em sua casa ontem 03/06 / 2021 para pegar umas roupas , é falou que dormi na casa de uma prima do André possiad , e que hoje iria descer para o Mato ” que a Patrícia disse que a Natacha é o André possiad invadiram a casa de sua mãe , e que é prima do André possiad , A depoente somente falou que não tem nada haver com essa situação ; Que Alef lhe ameaçou falando ; froxa , vagabunda , nois vamos te pegar , não vou preso porque sou filho de policial e você tar marcada , você é sua menina , e puxou a camisa , e mostrou o cabo de uma arma , foram embora rindo da depoente , e a depoente solicitou a viatura da polícia para lhe ajudar. … E nada mais disse e nem foi lhe perguntado, mandou esta autoridade

Após as ameaças e agressões , Raik Silva , procurou o Jornal Folha do Progresso e relatou o ocorrido pedindo para tornar público, nós não temos segurança se quer dentro de casa em Novo Progresso, reclamou.

Vejam BO registrado na Policia

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

