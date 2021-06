Fazendeiro tem 30 cabeças de gado roubadas em Novo Progresso

Marca do gado roubado (foto:Via WhatsApp) – Caso aconteceu neste final de semana e até a publicação desta reportagem, suspeitos de terem cometido crime não foram encontrados. Conforme informação de autoridade policial, roubos são cometidos geralmente durante a madrugada.

Um fazendeiro teve um prejuízo de quase R$ 100 mil após 30 cabeças de gado serem roubadas na cidade de Novo Progresso. O Anuncio foi postado de imediato nas redes sociais; “Pessoal foi roubado 30 bezerros macho aqui perto do 1027 no arrendamento do Henrique do Pisula com a marca HL”

“Eles se aproveitam do período noturno, invadem as propriedades rurais e conseguem furtar os animais, eles conseguem levar os animais vivos.

Este não é primeiro caso registrado em Novo Progresso, anterior teve diversas ocorrências de furto na região de Alvorada da Amazônia.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a Polícia Civil de Novo Progresso, onde o roubo foi registrado, mas não conseguiu informações sobre as investigações do caso, até a publicação desta reportagem.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...