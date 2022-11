PF procura por 4 foragidos e prende 6 suspeitos de ataque à PRF em Novo Progresso no Pará

(Foto: Divulgação PF) – PF prende 6 suspeitos de atos golpistas e ataque à PRF no Pará; 4 estão foragidos

Ao todo, forão 11 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária para “reprimir crimes cometidos no bloqueio da Rodovia BR-163”, segundo a Polícia Federal. A ação é realizada em conjunto pela PF, Ministério Público Federal (MPF) e com apoio da PRF.

FORAGIDOS

*ELIANDRO DE SOUZA ANDRADE

*CLÁUDIA RAQUEL KUMMER MUNIZ

*MARLISSON PARENTE VIANA

*JOCIMAR OLIVEIRA QUEIROZ

Houve ação de Busca e Apreensão na residência do empresário “Jeferson Galdino Andrade”.

As investigações continuam e mais pessoas pode ser apresentadas, disse.

“As medidas judiciais determinadas contra os investigados têm como pressuposto a provável existência de associação criminosa voltada para a prática de diversos delitos, dentre eles: constrangimento ilegal; dano qualificado; atentado contra a liberdade de trabalho; desobediência e desacato, além dos mencionados inicialmente”, informou a PF nesta quinta-feira.

A operação BR 163 LIVRE, foi conclusa por volta das 11h30 desta quinta, seis pessoas foram presas e levadas para a Polícia Federal em Santarém. O Jornal Folha do Progresso teve aceso aos nomes dos seis presos.

PRESOS

*RICARDO FORESTI

*FELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS

*JEFFERSON PAULO MILIONI DONDORFER

*SÉRGIO GENEROSO

*OSMAR BARBIOTI DOS SANTOS

*CARLOS HENRIQUE FERREIRA

A PRF disse que não vai se manifestar sobre a operação. Na época do ataque, a instituição divulgou posicionamento afirmando que os “manifestantes optaram por atacar a polícia” e que a PRF teve “que intervir fazendo uso progressivo da força. Ainda assim os manifestantes optaram por atacar a polícia”.

Entre o fim de outubro e os primeiros dias de novembro deste ano, rodovias paraenses foram bloqueadas por apoiadores do atual presidente contrários ao resultado do segundo turno das eleições. Um dos locais que ficou mais tempo bloqueado foi a BR-163, em Novo Progresso.

*Confronto de manifestantes contra a tropa de choque da PRF com estilingue vira meme e faz sucesso nas redes sociais;veja fotos e vídeos

Em 7 de novembro, bolsonaristas atacaram agentes da PRF (veja no vídeo abaixo). Houve disparos de armas de fogo e de rojões. A Polícia Federal instaurou inquérito sobre o caso. Os policiais também foram atacados com pedradas, e viaturas foram atingidas com tiros.

Houve disparos de armas de fogo, e uma criança sofreu intoxicação pelo uso de gás, lançado pela PRF contra a interdição. Ela precisou ser socorrida.

Durante o conflito, um agente foi ferido.

No vídeo que registra o confronto, é possível ver ao menos quatro viaturas da PRF. Manifestantes jogam pedras contra os veículos da polícia, que percorrem o trecho da rodovia em velocidade (assista abaixo).

Há gritaria e palavrões proferidos pelo grupo de bolsonaristas contra os agentes de segurança. Um dos bolsonaristas também arremessa uma cadeira de plástico em direção à viatura da PRF, que é atingida. Diversos tiros são disparados.

Bebê passa mal com intoxicação ao respirar gás lançado pela PRF em Novo Progresso

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/11/2022/11:51:30

