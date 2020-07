Mulher é assassinada a tiros enquanto segurava filho no colo em Alta Floresta (MT)

Caso é investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso/Assessoria

Segundo a Polícia Civil, Maria Betanha Souza de Morais, de 46 anos, estava com uma outra pessoa e com o filho no colo quando foi abordada por dois homens em uma moto.

Uma mulher foi assassinada a tiros nessa quinta-feira (2) no Bairro Vila Nova, em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, enquanto segurava o filho no colo.

O garupa desceu e mandou Maria entregar a criança para a pessoa que estava com ela. Logo em seguida efetuou vários disparos, atingindo a vítima. Antes de ir embora, fez dois disparos para o alto.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia da Polícia Civil de Alta Floresta investiga o crime.

Por G1 MT

03/07/2020 20h37

