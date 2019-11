Mulher é assassinada com facada no pescoço em Uruará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo de Naiara foi levado ao necrotério do hospital municipal de Uruará e o caso foi registrado como homicídio doloso na delegacia do município.

Segundo os investigadores, a mulher seria dependente química. Ela estava bebendo em um bar durante a noite e pela madrugada, foi levada para as proximidades de um hotel, onde foi assassinado. A Polícia Civil disse já ter levantado mais informações, mas não podia revelar muita coisa para não atrapalhar as investigações. Ainda segundo os policiais, o caso deve ser solucionado em breve.

Na manhã desta quarta-feira (06), a Polícia Militar foi até a chamada Estrada do Travessão em Uruará, no sudoeste paraense, para averiguar a informação de que uma mulher havia sido morta a facadas. Chegando ao local, a equipe policial confirmou que a vítima, identificada como Naiara Lima dos Santos, havia sido assassinada com um golpe de arma branca, que cortou profundamente sua garganta e a fez sangrar até a morte.

