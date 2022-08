Mulher é assassinada em Uruará; duas mulheres são mortas na região sudoeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por volta de 15h de ontem (terça-feira), a mulher identificada como Carla Priscila Cândida da Silva, de 29 anos, foi alvejada por dois tiros disparatados por um homem que pilotava uma motocicleta modelo Pop. A vítima estava debaixo de uma árvore quando foi alvejada pelos tiros. Ela morreu no local. O corpo da mulher foi encaminhado ao IML de Altamira. (Com informações do Portal da Cidade de Uruará)

Leia mais: Mulher é encontrada morta com cadeado trancado na boca em Anapu no Pará

A moradora da cidade de Anapu, Monick Monteiro de Souza, de 32 anos de idade, foi encontrada sem vida dentro de uma quitinete onde morava sozinha por volta de 11h dessa terça-feira (2). Com ferimentos causados por objeto pontiagudo, causou espanto o fato de a vítima estar com um cadeado preso à boca, trancando os lábios. O corpo dela foi encaminhado ao IML de Altamira para a realização de exames.

As cidades de Anapu e Uruará registraram homicídios de mulheres no início desta semana. Em ambos os casos a polícia investiga os crimes. A motivação e autoria dos assassinatos são desconhecidas. Um dos casos, a vítima teve a boca trancada a cadeado.

You May Also Like