Novo Progresso na lista de municípios paraenses afetados por desastres receberão repasses federais de quase R$ 3 milhões

Os primeiros recursos devem ser destinados a ações de proteção e defesa civil em Pacajá, Trairão e Xinguara.

Os municípios paraenses de Pacajá, Trairão e Xinguara receberão quase R$ 3 milhões em recursos que devem ser destinados a ações de proteção e defesa civil. A medida foi autorizada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), na última segunda-feira (17), e beneficia 27 cidades brasileiras afetadas por desastres, com recursos que somam R$ 12,5 milhões.

No Pará, a cidade de Pacajá, no sudoeste do estado, receberá o repasse de mais de R$ 1,7 milhão. O recurso será usado para a compra de cestas básicas, colchões de solteiro, redes e kits dormitório, de higiene pessoal e de limpeza. Trairão, na mesma região, vai usar mais de R$ 1 milhão para a compra dos mesmos itens. Os dois municípios foram afetados por chuvas intensas.

Já Xinguara, na região sudeste do estado, atingida por enxurradas, será beneficiada com quase R$ 100 mil para aquisição de cestas básicas, colchões, redes e kits de higiene pessoal e limpeza.

De acordo com o MIDR, a quantia do repasse é definida a partir de “critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros”.

Situação de emergência

O Brasil tem, no momento, 1573 municípios com reconhecimento federal de situação de emergência vigente devido a desastres, como chuvas intensas, inundações e estiagem. No Pará, são 27 cidades aptas a solicitar recursos do MDIR para atendimento à população.

Segundo a mais recente atualização do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID), estão listados: Abaetetuba, Acará, Água Azul do Norte, Aveiro, Baião, Belterra, Bom Jesus do Tocantins, Bujaru, Cametá, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Igarapé-Açu, Itupiranga, Jacareacanga, Mocajuba, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Oriximiná, Pacajá, Placas, Ponta de Pedras, Rurópolis, São Geraldo do Araguaia, Trairão, Tucuruí e Xinguara.

Além das três cidades paraenses que tiveram o repasse autorizado na última segunda, outros municípios já receberam recursos federais em outros momentos. No mês passado, Igarapé-Açu, Aveiro, Rurópolis e Mojuí dos Campos foram beneficiadas com mais de R$ 5 milhões. Desde o início do ano, o ministério já fez o repasse de mais de R$ 442 milhões em ações de proteção e defesa civil em todo o Brasil.

A solicitação de recursos a cidades em situação de emergência reconhecida pela Defesa deve ser feita por meio do S2iD.

