Regiões de cassino e seus jogos mais populares

Forneceremos algumas informações úteis sobre as diferentes regiões dos cassinos e listaremos seus jogos mais populares. Alguns são mais conhecidos do que outros, mas todos têm algo a oferecer. O jogo é conhecido em todo o mundo e a cultura dos jogos de casino é diferente onde quer que vá. Antes de escolher o destino do jogo, você pode querer saber como é a aparência dos jogos de cassino em determinados lugares do mundo.(Foto:Reprodução)

Os Estados Unidos

Las Vegas é a capital do jogo de acordo com muitos especialistas. É conhecido pelos jogos de azar em todos os principais jogos de casino: mesa, slots, póquer e keno. Os cassinos aqui são bem conhecidos, mas estão mudando à medida que Las Vegas fica mais lotada de turistas

Las Vegas é uma famosa cidade do jogo na América, tornando-a um dos destinos mais populares entre os jogadores de todo o mundo, mas se tornou um pouco popular e é conhecida não apenas pelo jogo hoje em dia. É o destino de casamento mais popular do mundo.

Nos Estados Unidos, existem muitas regiões de cassinos e, para algumas pessoas, não é nenhum segredo que o condado de Miami-Dade tem sua própria região de jogos de azar. Pode ser surpreendente para quem não sabia disso antes, mas é verdade!

Além disso, nos EUA existem áreas indianas e eles também têm seus próprios cassinos. Eles foram criados para omitir algumas leis estaduais relacionadas às restrições de jogos de azar.

Canadá

Pode não ser óbvio, mas os cassinos no Canadá são restritos. Os únicos lugares onde você pode jogar são British Columbia e Manitoba, que têm um certo número de cassinos disponíveis para as pessoas visitarem. O país parece ser uma capital da liberdade, mas não para os jogadores. As regras são rígidas: não é permitido jogar nas noites de domingo ou segunda-feira; Limite de $200 por dia (exceto em slots). Os jogos de azar são permitidos no Canadá apenas para maiores de 18 pessoas.

Os jogos mais populares no Canadá são roleta e slots. Durante a última metade do século 20, a localização dos cassinos no Canadá mudou de província para província. Por exemplo, Montreal tem muitos cassinos porque está localizado no rio Quebec, que historicamente era um lugar atraente para os comerciantes.

México

Os jogos de azar no México são proibidos por lei, mas o país é famoso por sua indústria de jogos de azar. O governo mexicano criou um acordo com as reservas tribais indígenas em que eles têm permissão para operar cassinos em seus territórios. As tribos semelhantes a seus irmãos americanos tornaram-se ricas devido à receita tributária dos visitantes dos cassinos e aos investimentos em outros setores, como restaurantes ou hotéis. Existem dois tipos de cassinos legais no México. Um é legal, mas não oficial, e o segundo é operado por tribos indígenas.

Europa

O jogo na Europa é diferente em quase todos os países do continente e isso se deve às diferenças culturais. No entanto, uma coisa que todos eles têm em comum é a dependência dos cassinos para receita tributária e substituição de importações durante a crise econômica.

A região mais conhecida do jogo na Europa é Mônaco, onde o jogo é legal e regulamentado. O principado tem apenas um cassino que foi inaugurado em 1856, mas as receitas de todas as suas operações ultrapassam US $ 500 milhões anuais. O maior cassino da cidade proibia a entrada dos cariocas porque eram os únicos que não pagavam impostos.

O jogo de azar mais popular em Mônaco é o pôquer, seguido pela roleta e pelo blackjack, sendo as slots um distante quarto jogo mais jogado. O cassino também oferece jogos de bacará, dados, keno e Sic Bo em suas mesas.

A França também tinha jogos de azar em seu território como forma de sair da crise econômica. Eles estabeleceram a receita fiscal proveniente dos cassinos em cerca de € 400 milhões por ano. Seus cassinos mais conhecidos estão em Nice, Cannes e Deauville.

No Reino Unido, o jogo é legal apenas no território de quem possui uma licença de jogo. Existem muitos cassinos em Londres, Brighton e Leeds. Os jogos mais populares no Reino Unido são roleta, blackjack e pôquer.

Ásia-Pacífico

Na Ásia, há uma situação complicada com cassinos e jogos de azar por causa da legislação diferente em cada região. No Japão, os cassinos são legais apenas no território de Osaka e Tóquio, com apostas máximas limitadas a ¥ 100.000 por mão ou jogo.

Existe Macau, a região do território da China que tem o maior número de casinos de todos. São legais apenas neste território, pois tem autonomia com apostas máximas limitadas a ¥ 100 por mão ou jogo.

Em Cingapura e nas Filipinas, os jogos de cassino são ilegais, exceto por um pequeno número de loterias e corridas de cavalos oficialmente sancionadas, que podem ocorrer em áreas designadas em horários aprovados sob condições estritamente controladas.

Em Hong Kong, jogar em qualquer jogo que não seja o bacará é ilegal.

Na Índia, o único jogo permitido é em corridas de cavalos.

África e Oriente Médio

Na África, você pode jogar no Marrocos e no Egito.

No Oriente Médio, você pode jogar na Jordânia, Líbano, Síria, Arábia Saudita, Omã e Turquia.

Os jogos mais populares nesses países são slots, roleta e blackjack.

América Central e do Sul

A América do Sul é conhecida por seus cassinos. Você pode jogar na Argentina, Brasil, Bolívia e Peru. Os jogos mais populares são slots, pôquer e bacará. Na América Central você pode encontrar cassinos nas costas do Panamá, Costa Rica e Nicarágua, mas eles não são tão grandes ou luxuosos como os encontrados na costa sul-americana.

Conclusão

O jogo é uma das coisas mais restritas do mundo. A indústria do jogo é enorme, mas também bastante controversa. Se você vai jogar, tente fazê-lo com responsabilidade! Antes de viajar para alguns países com cassinos, certifique-se de não infringir nenhuma lei.

