Mulher é encontrada morta na zona rural da cidade de Novo Progresso

O corpo de uma mulher, identificada como Francisca Gonzaga Melo, de 39 anos de idade, natural da cidade de Itaituba, foi encontrado na noite deste sábado,21 de setembro de 2024, em uma residência na zona rural, nas proximidades da comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso).

O corpo foi encontrado por familiares, a Polícia Militar atendeu a ocorrência e constatou o enforcamento, a funerária Planeta Pax foi solicitada para remoção do corpo e encaminhamento para hospital municipal para exames cadavérico e posteriormente será liberado para velório e sepultamento.

A Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso também foi acionada até o local para realizar a perícia. O caso segue sendo investigado.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

