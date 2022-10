Saiba quem é o motorista do DF que levou R$ 2,5 mi em caixa de papelão

Aldo Furtado de Lacerda(Foto:Reprodução)– Flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-010, com R$ 2.508.500 escondidos em caixas de papelão, o motorista Aldo Furtado de Lacerda, 49 anos, virou alvo de inquérito instaurado pela Polícia Federal. A principal suspeita é lavagem de dinheiro. O brasiliense conduzia um Toyota Corolla preto quando foi abordado durante fiscalização em Ulianópolis (PA), na terça-feira (11/10).

Leia mais:Mais de R$2,5 milhões em ‘dinheiro vivo’ são apreendidos no porta-malas de carro no Pará

A coluna apurou que o veículo está em nome da mãe do suspeito. Aldo Lacerda é velho conhecido da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em 2012, ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado. O crime ocorreu em Samambaia, região onde a família do condutor mora. À época, Aldo pegou um revólver calibre .38, cromado, colocou na cintura e, acompanhado do irmão, perseguiu e matou Luis André Praça. Os disparos teriam sido feitos pelo irmão de Aldo, Diego Lacerda.

Uma irmã da dupla chegou a entrar na frente de Diego e Aldo. Pediu que parassem com aquilo, mas Diego continuou atirando, enquanto a vítima corria. Ainda de acordo com familiares, Aldo tinha sido ameaçado de morte pela vítima dias antes do assassinato.

Em 2014, Aldo Lacerda foi nomeado como comissário de proteção da Vara da Infância e Juventude do DF. Os agentes de proteção da infância e da juventude são credenciados, honorificamente, pelo juiz titular da Vara da Infância e da Juventude. São auxiliares do trabalho da Justiça infanto-juvenil na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, atuando em ações de fiscalização, orientação e proteção. Os agentes desenvolvem trabalhos educacionais e preventivos.

Origem dos R$ 2,5 milhões

A Polícia Federal (PF) apura as circunstâncias que levaram o motorista a transportar R$ 2.508.500 em espécie, em caixas de papelão, no Pará. Com carro de placa do Distrito Federal, o condutor foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por meio de nota, a PF ressaltou que, na tentativa de esclarecer a hipótese criminal, adotou “as primeiras medidas de polícia judiciária no tratamento inicial da ocorrência”, com oitivas, apreensão de aparelhos telefônicos e da quantia em espécie.

Em complemento, a PRF informou que o condutor tinha credenciais de acesso ao Congresso Nacional e que a apreensão pode ser a “ponta de um iceberg”. Durante a abordagem policial, o suspeito não soube informar a origem da quantia e acabou detido. Ele chegou a apresentar a carteirinha da Vara da Infância e Juventude.

A equipe também notou contradições nas respostas dele sobre o trabalho que exerce e a motivação da viagem. Questionado quanto à origem do dinheiro, o suspeito ficou nervoso e afirmou que seria “proveniente de atividades com aluguéis de carros”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/10/2022/07:05:53 com informações do Portal Metropoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...