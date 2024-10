Mulher é esfaqueada pelo ex dentro de local de votação em Aracaju

A vítima teve cortes nas costas e foi socorrida por populares — Foto: Sandoval Siqueira

A vítima ficou ferida e foi socorrida por pessoas que estavam no local.

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro dentro do Centro de Excelência João Costa, no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, que funciona neste domingo (6) como local de votação. O suspeito foi baleado por um policial militar e está gravemente ferido. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP).

A vítima teve cortes nas costas e foi socorrida por populares, e, depois, ambos foram levados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Ela já tinha medida protetiva [contra o suspeito] e ele resolveu vir tirar a vida da ex-companheira aqui no local de votação. A polícia conseguiu evitar esse feminicídio”, disse o secretário da SSP João Eloy.

No momento do crime, a mulher estava dentro da escola com o filho e a mãe. “A gente foi entrando, ele já apareceu dali correndo com uma faca peixeira. ‘eu num lhe disse que ia lhe pegar?’. Minha filha saiu com meu neto correndo e eu chamando a polícia. Depois eu escutei uns tiros”, disse a mãe dela, Aniuskatahane Bezerra Camacho.

Ainda de acordo com ela, a mulher e o suspeito tiveram um relacionamento por 14 anos e um filho de 10, mas se separaram e ela solicitou uma medida protetiva após ameaças.

A SSP informou que, em 2019, o homem foi indiciado por desacato e, em 2012, respondeu a um inquérito policial por perturbação de tranquilidade.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, nesta tarde, que os pacientes permanecem em atendimento no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

A mulher já passou por exames e seguirá novamente para avaliação da especialidade de Cirurgia Geral. Segue consciente e orientada. Já o homem foi admitido com ferimentos por arma de fogo em tórax, membro inferior direito e antebraço direito. Está entubado e segue em cuidados intensivos, instável e em estado geral grave.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/09:24:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...