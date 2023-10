Mulher é morta a tiros após não baixar vidros do carro durante assalto

(Foto:Reprodução) – Carolayne Barcelos, de 23 anos, foi morta a tiros na madrugada de sábado (28) dentro do próprio carro, no bairro Divinópolis, na Serra, no Espírito Santo. De acordo com familiares, ela não conseguiu baixar os vidros do veículo após ordem dos criminosos.

Os vidros elétricos do veículo estavam com defeito, sem funcionar corretamente, o que poderia ter dificultado a ordem recebida, segundo a família da jovem, em entrevista à TV Globo.

No carro, a jovem estava acompanhada por um colega do trabalho, que não teve ferimentos e passa bem. De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, o veículo estava com diversas perfurações de tiro.

A jovem chegou a ser socorrida pelo pai, mas morreu após dar entrada em uma unidade de pronto-atendimento do município.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto, segundo a Polícia Civil. O caso segue sob investigação da DHPM (Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher).

O corpo foi encaminhado para o DML (Departamento Médico Legal) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

