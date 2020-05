Mulher é morta pelo companheiro e deixada em quitinete em Benevides

O homem estrangulou a mulher com uma corda (Foto:Ivan Duarte / O Liberal)

Uma mulher identificada como Maria Regina da Costa Chagas foi assassinada pelo próprio companheiro no começo da tarde desta terça-feira, 19, na rua Nagib Salomão, em Murinim, distrito de Benfica, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

Era por volta de 13h quando os vizinhos encontraram a vítima morta dentro da quitinete onde morava com o companheiro.

Maria Regina foi estrangulada com uma corda no pescoço. De acordo com relatos de vizinhos, a motivação do crime teria sido ciúme. O suspeito foi identificado apenas pelo apelido de Baiano. Ele fugiu logo após o crime.

O corpo de Maria Regina foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por volta de 16h. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Por:Redação Integrada

