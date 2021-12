No Natal, profissionais do Materno-Infantil de Barcarena se unem para realizar sonhos de crianças

Crianças abriram os presentes e brincaram ainda na escola- Pró-Saúde

Unidade realizou a entrega de presentes pedidos por crianças de escola municipal, em cartinhas endereçadas ao Papai Noel

Pedidos de presentes de Natal, escritos e desenhados por crianças da rede pública de Barcarena, em cartas natalinas, comoveram e mobilizaram os colaboradores do Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), neste mês de dezembro.

Com o intuito de realizar os desejos de Natal dos pequenos, a unidade do Governo do Pará, gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, adotou mais de 100 cartas endereçadas ao Bom Velhinho, de alunos da Escola Municipal Ana Dutra Vale, por meio do projeto “Você também pode ser um Papai Noel”.

Bonecas, carrinhos, bolas, massinhas de modelar, material escolar, entre outros brinquedos, arrecadados pela equipe de Humanização do HMIB, fizeram a alegria das crianças, com idades entre quatro e sete anos, que receberam os presentes, com os olhos brilhando de emoção, nesta segunda-feira (20).

Adriane Vitoria Silva, de sete anos, escreveu na sua cartinha de Natal que gostaria de uma boneca. O pedido foi recebido e atendido por meio do projeto da unidade. “Eu me comportei esse ano e pedi uma boneca. Ela é grande e bonita, do jeito que eu queria”, disse sorrindo enquanto abria o embrulho do presente.

O pequeno Lucas Matheus Harter, de sete anos, passou a semana ansioso aguardando para saber se o seu pedido seria atendido. Nesta tarde, o pequeno recebeu o que tanto desejava.

“Ele desenhou uma camisa com o personagem favorito. Então para deixá-lo ainda mais feliz, mandei confeccionar a blusa, coloquei o nome dele e dei um relógio do mesmo personagem para combinar. Eu sabia o quanto ele esperava por esse momento”, disse Daniella Dias, psicóloga do HMIB que adotou a cartinha de Lucas.

De acordo com Anna Paiva, Diretora da escola, a ideia veio de uma profissional da instituição em 2019. Com a pandemia, o projeto foi adiado e, neste ano, voltou. Por meio das doações dos colaboradores, os alunos, sendo maioria de famílias em vulnerabilidade social que vivem em Barcarena, tiveram acesso a um presente do Papai Noel.

“Buscamos diversas instituições e o Materno-Infantil de Barcarena nos acolheu. A equipe abraçou a causa e estiveram conosco para entregar os presentes. Muitos responderam às cartas com carinho e atenção. Para nós foi uma alegria muito grande ter essa entrega”, disse Anna.

De acordo com Patrícia Hermes, diretora Hospitalar do Materno-Infantil de Barcarena, a ação está em consonância com um dos valores institucionais da unidade e da Pró-Saúde, gestora da maternidade, que é a solidariedade, com um olhar humanizado ao próximo.

“Entendemos que faz parte da nossa atuação enxergar as particularidades do município em que estamos, e, nos sensibilizamos com esta ação que já vem sendo trabalhada há alguns anos. Por meio de cada madrinha e padrinho, conseguimos realizar sonhos e proporcionar um Natal mais feliz para as crianças”, ressalta Patrícia.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan é uma unidade do Governo do Pará, gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde desde 2018. O HMIB está localizado a 114 km distante da capital Belém e realiza atendimentos de média e alta complexidade gratuitos, com atendimento 100% gratuito por meio do Sistema único de Saúde (SUS).

