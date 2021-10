Meia tonelada de cocaína é apreendida em porto do Pará

Cocaína tinha a Holanda como destino |Foto: Divulgação – Polícia-Federal

Em operação conjunta com agentes da Receita Federal, policiais federais realizam apreensão de 453,3 quilos de entorpecentes no Porto de Vila do Conde, em Barcarena

Acocaína pode ser consumida por qualquer via de administração. A via injetável e a fumada (crack) colocam grandes quantidade da droga no sangue e geram efeitos estimulantes mais intensos e de curta duração, em qualquer uma das forma pode levar à morte.

O crack é fumado em cachimbos improvisados ou de vidro. Já a cocaína em pó, utilizada por via intranasal (cheirada), produz efeitos menos intensos, porém de maior duração. Quanto mais intenso e curto é o efeito desencadeado, maiores as chances de dependência pelo usuário. Assim, o melhor é sempre se manter afastado.

No último sábado (23), uma ação em parceria da Polícia Federal com a Receita Federal, resultou na apreensão de 453,3kg de cloridrato de cocaína, no Porto de Vila do Conde em Barcarena. A droga seria enviada para a cidade de Rotterdan, na Holanda. A substância foi ocultada dentro um contêiner de Manganês, que fazia parte de uma exportação com outros 29 contêineres, perfazendo um total de 825 toneladas.

Após a apreensão, um inquérito foi instaurado para apurar a autoria e elucidar os fatos. As investigações, parte da Operação Hórus, seguem em andamento. O trabalho de inteligência para a interceptação da carga iniciou no dia 18 de outubro.

Operação Hórus

A Operação Hórus, que fomenta a integração entre os órgãos, conta com agentes das Polícias Civil e Militar do Estado do Pará, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Receita Federal e Estadual e Secretaria de Meio Ambiente (Sesma), além do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

A Polícia Federal programa, para o dia 30 de Outubro, uma entrevista coletiva para a apresentação dos resultados da operação.

Com informações da PF

