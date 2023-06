Mulher é presa após destruir uma sala da Prefeitura de Capitão Poço

Antes da destruição, a jovem gravou um vídeo e postou em uma rede social falando que iria deixar de ser ficha limpa. (Rede social)

Antes da ação, a jovem gravou um vídeo e postou em uma rede social falando que iria deixar de ser ficha limpa

Uma mulher identificada como Ingrid Beatriz da Silva Carvalho, de 18 anos, foi presa, no último domingo, 25, no município de Capitão Poço, região nordeste do estado, após invadir e depredar uma sala do setor administrativo da prefeitura.

A jovem que é estudante universitária, antes de cometer o ato, gravou um vídeo e postou em suas redes sociais onde ela informava que iria deixar de ser ficha limpa, que estava prestes a gastar o seu réu primário e que para isso teria que fazer algo muito bem-feito.

Beatriz invadiu uma das salas da prefeitura e começou o quebra-quebra que chamou a atenção de populares que passavam pelo local. Muitas pessoas filmaram a ação da jovem e postaram nas redes sociais. Em um dos vídeos dá para ver a jovem rasgando pastas e papeis e ainda gritando palavras sem sentido.

A Polícia Militar foi acionada pelas pessoas que se assistiam a tudo na frente da prefeitura. De acordo com o tenente-coronel Aldo Silva, a jovem não apresentou resistência para ser conduzida até a delegacia de polícia civil.

“Ao chegarmos ao local vimos a mulher no lado de fora das dependências do prédio, e ao ser questionada sobre a autoria da depredação do bem público, Ingrid respondeu positivamente, e para a segurança da GU, foi necessário o uso de algemas para que fosse conduzida para Depol para os procedimentos cabíveis”, disse.

O delegado Romon César Solto informou que a jovem foi autuada em fragrante delito pelo crime de dano qualificado e que foi instaurado um processo de incidente de insanidade mental para saber se Beatriz sabia o que estava fazendo.

“No mesmo dia a Justiça concedeu liberdade provisória para ela responder em liberdade e nós temos o prazo de 30 dias para apresentar a Justiça o resultado desse processo para sabermos se ela sabia o que estava fazendo naquele momento. Sabemos que essa jovem e alguns dos seus familiares apresentam alguns problemas de sanidade mental”, disse.

Segundo informações de parentes da jovem que não quiseram se identificar, ela foi levada, ainda no domingo, para um hospital em Belém. “Ela teve um surto psicótico e não foi a primeira vez. A Beatriz é uma moça boa e vende bombons para ajudar a família, além de ser muito estudiosa. Estamos aguardando ela ter alta”, disse um tio já jovem.

