Pescadores e ribeirinhos ocupam sede do Ibama em protesto no Pará

Manifestação em Altamira pede apoio para pagamento da verba de reparação, feito pela concessionária da usina hidrelétrica de Belo Monte. (Foto:g1 Pará — Belém).

Um grupo de pescadores e ribeirinhos ocupou a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) em Altamira, no sudoeste do Pará, nesta segunda-feira (26).

Em protesto, eles pedem apoio para pagamento da verba de reparação, no valor de R$ 20 mil, feito pela concessionária da usina hidrelétrica de Belo Monte.

Os pescadores alegam que desde a construção da usina os peixes começaram a desaparecer nas comunidades, que vivem da pesca. Até esta segunda-feira (26), eles afirmam que não receberam indenizações parte da concessionária.

O pagamento é para 6.015 pescadores e donos de embarcações da Volta Grande do Xingu, mas apenas 1.976 foram aprovados em estudo de caso realizado entre 2017 e 2019.

Nesta segunda-feira, uma reunião entre representantes do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e do comitê formado por pescadores espera que seja feito novo estudo de caso pela empresa.

Enquanto isso, as famílias relatam escassez de peixes, o que dificultou o sustento. Muitos tiveram que se mudar de cidade, em busca de emprego.

Em nota, a Norte Energia, responsável pela usina, informou que fez até o dia 31 de maio os cadastros para estudos de caso de interessados para recebimento da verba e que realiza as análises, mediante critérios que comprovem a atuação na pesca, em período anterior à formação dos reservatórios, conforme as tratativas acordadas com o Ibama.

A empresa destacou que vem agendando reuniões com representantes dos pescadores para discussão e análises das ações em execução.

A reportagem também procurou o Ibama, mas o órgão ambiental ainda não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/15:49:07

