Homem morre na fila do INSS enquanto aguardava perícia médica

Agência do INSS em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. | (Foto:Divulgação)

Um homem identificado como Renato Sutil, de 59 anos, morreu na manhã da última terça-feira (28) na agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, enquanto aguardava na fila para realizar uma perícia médica.

De acordo com o jornal local, Renato era morador de Lagoa Vermelha, a 100 quilômetros de Passo Fundo. A cidade não tem posto de atendimento do INSS e está sem médico perito há três anos. Ele estava afastado do trabalho desde dezembro do ano passado por motivos de saúde.

O amigo, Evandro da Silva, que acompanhava o amigo, disse que no momento que ele foi tirar a senha para ele, Renato começou a se sentir mal e chegou a pedir água. Mas quando retornou para a fila,, ele já não falava mais.

Segundo a família, Renato foi levado a Passo Fundo em uma ambulância da secretaria municipal de saúde devido seu estado que era crítico. As autoridades estão investigando o caso.

Autor: Com informações Forum

quarta-feira, 29/01/2020, 20:23

