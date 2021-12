Homem tem luz cortada, tira escada de técnico e o deixa pendurado em poste

Um caso inusitado ocorrido na cidade de Barcarena, Pará, viralizou nas redes sociais nesta semana. Um morador do bairro Comercial retirou a escada usada por um funcionário da Companhia Elétrica do Pará (Celpa) para subir em um poste e o deixou pendurado na estrutura.

Segundo a imprensa local, o técnico ficou preso por um cinto de segurança no momento em que cortava a energia elétrica da casa do responsável pela retirada escada. O assunto tem dado o que falar e divide opiniões entre internautas.

O repórter Carlos Baía, morador da cidade, relatou o caso por meio do Facebook. “Não é pra rir, o caso é preocupante e com apimentada irresponsabilidade de quem não pensou nas consequências”, escreveu logo no início da publicação. Segundo ele, o morador argumentou que estava com a conta em dia e que por tal motivo não poderia ter a luz cortada.

“Que o consumidor estava revoltado com o fato isto é notório. Mas, por outro lado, tentando buscar de forma incorreta seus direitos, poderia causar a morte de um pai de família, que ali cumpria apenas ordens superiores. Se este cidadão cai, bate a cabeça e falece? Se cai e fica com problemas físicos ou mentais? Se este é eletrocutado durante a ação revoltosa do consumidor?”, apontou em outro trecho da postagem. (As informações são da Revista Metropolitana)

O post a respeito do caso foi parar em outras páginas e tem dividido opiniões na web: de um lado, há quem diga que o morador responsável por retirar a escada perdeu totalmente a razão. De outro, há quem argumente que, apesar de ter errado, o homem não cometeu nada grave, já que o funcionário estava resguardado por um cinto preso ao poste. Alheios à segurança do prestador de serviços da Celpa, outros dão risada da situação. E você, o que acha?

Por meio de nota, a Companhia explicou que “repudia todo e qualquer ato de violência, assim como ações que venham a colocar em risco a vida de pessoas que estão atuando na prestação de serviços em todo o Estado”.

Veja a nota na íntegra abaixo!

“A Celpa informa que repudia todo e qualquer ato de violência, assim como ações que venham a colocar em risco a vida de pessoas que estão atuando na prestação de serviços em todo o Estado. Sobre a referida situação, a concessionária está acompanhando junto às autoridades as apurações e tomará as medidas legalmente cabíveis para que práticas desta natureza sejam coibidas”.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...