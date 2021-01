Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa dois mortos e seis feridos

Colisão frontal deixou o veículo totalmente destruído (Foto:Reprodução)

Acidente ocorreu na rodovia federal BR-010, na altura do km 35. Clebe Sousa Silva e Maria Marta Muniz da Silva morreram na hora

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro deixou duas pessoas mortas e seis feridas, na tarde deste domingo (03), na altura do km 35 da rodovia federal BR-010, no município de Mãe do Rio, nordeste paraense.

As vítimas fatais foram identificadas como Clebe Sousa Silva e Maria Marta Muniz da Silva. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidos ao hospital da cidade.

Segundo a polícia, por volta das 16h30, a caminhonete, modelo Hilux, cor branca, estava se deslocando no sentido Belém/Mãe do Rio quando, em uma curva de descida, o carro que seguia à frente freou bruscamente, forçando o condutor da caminhonete a frear também. Em consequência disso, o veículo deslizou e invadiu a contramão, colidindo de frente com o Celta prata que vinha no sentido contrário.Dentro do Celta estavam quatro pessoas. Duas delas,

o motorista Clebe Sousa Silva e a passageira Maria Marta Muniz da Silva, morreram na hora, sem chance de socorro. Outras duas pessoas que também estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas por ambulâncias do Samu.

Na caminhonete havia quatro pessoas. Todas sofreram apenas escoriações leves e também foram socorridas.

Após o acidente, o motorista da caminhonete permaneceu no local e pediu socorro. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção dos corpos. O condutor foi encaminhado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou o teste do etilômetro, o qual testou negativo para alcoolemia.

