Mulher é presa no PA suspeita de aliciar meninas para exploração sexual em sites de países estrangeiros

(Foto:Reprodução) – Mulher foi presa em Xinguara, sudeste do estado.

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (1º), durante a operação Indecência, de combate a crimes de exploração sexual infantojuvenil no município de Xinguara, no sudeste do estado.

As investigações iniciaram após denúncia e colaboração do Ministério Público do Estadual, no qual relatava que adolescentes estariam sendo aliciadas com a promessa de receberem dinheiro para registrarem fotos íntimas, que seriam publicadas em sites ilegais na Coreia do Sul e Arábia Saudita.

Diante dos fatos, foi instaurado inquérito policial e iniciada as investigações. Celulares, pendrives e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos e serão periciados pela Polícia Civil.

Durante a ação, uma mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à unidade policial para procedimentos cabíveis. As investigações continuam.

Por G1 PA — Belém

