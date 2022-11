Mulher é presa no Pará suspeita de envolvimento na morte de jovem; ele teve mãos e pés amarrados

(Foto:Reprodução) – Adolescente de 17 anos é a quinta vítima de assassinato em menos de 1 mês em Altamira. Secretaria de Segurança do Pará diz que realiza ações de combate à criminalidade na região.

Uma mulher foi presa neste sábado (26) suspeita de envolvimento no assassinato de um adolescente de 17 anos no sudoeste do Pará. Ele foi encontrado com as mãos e os pés amarrados e com um corte no pescoço.

A morte do jovem é o quinto assassinato em menos de um mês em Altamira. A Polícia Civil não informou se há suspeitas de ligação entre os casos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, ações de combate à criminalidade na cidade estão sendo realizadas.

A prisão ocorreu na cidade de São Félix do Xingu, distante mais de 300 quilômetros em linha reta de Altamira, mas na mesma região do estado.

A polícia identificou a mulher ao analisar imagens de câmeras de segurança. Ela foi presa em casa, onde a polícia também apreendeu uma arma, munição e drogas.

Para a polícia, ela seria uma das executoras do crime, na madrugada de sexta-feira (25). A idade e identidade dela não foram relevadas.

Jardeilson de Sousa Vieira, de 17 anos, foi encontrado sem vida, com os pés e mãos amarrados e corte no pescoço em uma calçada em frente a um estabelecimento comercial no bairro Brasília, em Altamira.

O jovem não tinha passagens pela polícia. A polícia não informou se há suspeitas de motivação do crime. As investigações seguem para encontrar mais suspeitos. (Com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

