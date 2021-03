PRF apreende veículo adulterado em Altamira; motorista diz que não sabia que era roubado

Picape foi comprada de forma totalmente irregular (Foto:Ascom-PRF)

Problemas na documentação e lacre chamaram a atenção. Carro e condutor foram parar na delegacia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo adulterado no município de Altamira (PA). O flagrante ocorreu por volta das 14 horas de segunda-feira (29), quando uma equipe realizava fiscalização de rotina e avistaram um veículo Fiat Strada.

Durante a abordagem, os policiais identificaram inconsistências no documento do veículo e no lacre da placa de identificação. Após análise aprofundada, a equipe identificou várias adulterações nos elementos de identificação do veículo.

Ao ser perguntado sobre a origem do veículo, o condutor relatou que havia adquirido pela quantia de R$ 4 mil reais na cidade de Medicilândia (PA) e que desconhecia a origem ilícita. Ainda segundo a PRF, que divulgou a informação nesta quarta-feira (31), ficou configurada, a princípio, a ocorrência dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador.O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para serem tomadas as medidas cabíveis.

Por:Dilson Pimentel

