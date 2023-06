Mulher é presa por vender filho recém-nascido por R$ 7 mil em Recife

Uma mulher de 27 anos foi detida em flagrante em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, por suspeitas de ter vendido o próprio filho recém-nascido a outra mulher, também ela detida pelas autoridades.

O caso foi descoberto após denúncia de vizinhos, na sexta-feira, dia 2 de junho.

Os membros da comissão de proteção de menores, Gilmar Benevides e José Santos, revelaram à Globo que a mãe terá vendido a criança por 7.000 reais.

Os moradores da região também acusaram a mulher de ter vendido outros dois filhos.

Os agentes foram até a casa da progenitora, sendo informados que mãe e bebê se encontravam no Hospital Memorial Guararapes, contudo, na unidade hospitalar, foram informados que o bebê já tinha recebido alta.

A madrasta da mulher teria confessado “que deu informações falsas e revelou que sabia onde estava a criança”, tendo o menor sido encontrado na casa de uma mulher de 45 anos, no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife.

Os agentes de proteção de menores referem que a certidão de nascimento do bebê foi emitida pelo hospital sem o nome do pai e da mãe, o que levantou suspeitas da participação de algum funcionário do hospital no crime.

Ambas as mulheres foram detidas mas, após o pagamento de uma fiança, ficaram a aguardar julgamento em liberdade.

O recém-nascido foi encaminhado para uma instituição.

Entretanto, o Hospital Guararapes reagiu ao sucedido através de um comunicado, dizendo lamentar o ocorrido e que foi aberta uma investigação ao caso.

Fonte: POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/14:23:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...