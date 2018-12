Tatuado com ‘ladrão e vacilão’ na testa é preso por furtar desodorantes em SP

(Foto Divulgação)- O jovem de 18 anos que teve a frase “eu sou ladrão e vacilão” tatuada na testa após uma tentativa de furto em São Bernardo do Campo, no ABC, em junho de 2017, foi preso em flagrante por furtar desodorantes em um supermercado neste sábado (24) em Mairiporã, na Grande São Paulo. A fiança de R$ 1 mil foi paga e ele vai responder em liberdade.

O crime ocorreu por volta das 19h40, quando o jovem estava em um supermercado na Estrada Arão Sahm, no Jardim Nipon, em Mairiporã.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono do estabelecimento informou que viu o rapaz colocando dois objetos dentro da calça. Ao sair do local, o comerciante abordou o jovem e descobriu que ele estava com 5 frascos de desodorante escondidos.

A Polícia Militar foi chamada e levou os envolvidos para a delegacia de Mairiporã, onde o caso foi registrado.

Tatuado na testa

Em junho de 2017, o tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 27 anos, e o vizinho Ronildo Moreira de Araújo, 29 anos, foram presos em flagrante por tortura em São Bernardo do Campo após tatuarem a inscrição “eu sou ladrão e vacilão” na testa de um adolescente de 17 anos.

Na delegacia, os dois disseram para a delegada Carolina Nascimento Aguiar que o adolescente teria tentado furtar uma bicicleta na região e ficaram revoltados com isso e “resolveram tatuar o mesmo como forma de punição”.

A dupla foi presa após compartilhar o vídeo em grupos de WhatsApp e a as imagens viralizaram na internet.

O jovem foi internado em uma clínica para tratamento contra o vício de crack e álcool, na Grande São Paulo, onde ele disse ao G1 que vive um dia por vez e que perdoa os responsáveis pela marca. O jovem, agora com 18 anos, passou por sessões para a remoção da tatuagem, que não foram finalizadas.

