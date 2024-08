Mulher é presa sob suspeita de envenenar duas crianças com caju no Piauí

Foto: Reprodução | O caso aconteceu em Parnaíba. A suspeita teria dado uma sacola de cajus às crianças, que passaram mal após consumirem a fruta. Moradores relataram que a mulher já tinha conflitos com vizinhos e que animais na vizinhança frequentemente apareciam envenenados.

Na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí, dois meninos de 7 e 8 anos estão internados após serem envenenados com cajus supostamente oferecidos por uma vizinha, Lucélia Maria da Conceição Silva, de 58 anos. A suspeita foi presa e negou as acusações, mas a polícia encontrou veneno em sua casa, escondido embaixo de um móvel. A mulher está sendo investigada por tentativa de homicídio, enquanto os médicos cuidam dos irmãos, que continuam entubados e respirando por aparelhos.

O menino de 8 anos está reagindo bem ao tratamento e foi transferido para Teresina por uma aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já seu irmão mais novo, de 7 anos, permanece em Parnaíba por ainda não estar em condições de viajar. A mãe das crianças, Francisca Maria Silva, informou que o filho mais velho já consegue abrir os olhos e mover o pescoço, as pernas e os braços, enquanto o caçula apresenta uma recuperação mais lenta, conseguindo apenas mexer as mãos.

O caso comoveu os moradores da região, que relataram à polícia que Lucélia Maria teria um histórico de conflitos com vizinhos, e que animais na vizinhança frequentemente apareciam envenenados. Após o incidente, vizinhos, revoltados com a situação, incendiaram a casa da suspeita, mas não há informações sobre feridos. A Polícia Militar conseguiu evitar novas agressões e a mulher foi levada para a Central de Flagrantes de Parnaíba.

A mãe das crianças relatou que os meninos começaram a passar mal após comerem cajus oferecidos pela vizinha na sexta-feira (23). Segundo Francisca, o filho mais novo voltou para casa tonto e vomitando a fruta, enquanto o mais velho também passou mal logo em seguida. Ambos foram levados ao hospital e continuam sob cuidados intensivos, enquanto os médicos aguardam os resultados dos exames para identificar a substância que causou o envenenamento.

O hospital onde as crianças estão internadas informou que o estado de saúde dos meninos é estável, porém grave. As investigações continuam, e a Polícia Civil segue analisando as provas para esclarecer os detalhes do caso e garantir a segurança dos moradores do bairro.

Fonte: SBT News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/14:09:10

