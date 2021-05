Mulher é torturada até a morte na frente da filha de 11 meses durante assalto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Daily Mirror

Caroline foi morta com extrema brutalidade e seu corpo deixado ao lado de seu bebê. Além de matar a estudante britânica, os bandidos também estrangularam o cachorro da família com a própria coleira e o deixaram pendurado no corrimão.

O casal Caroline e Charalambos Babis Anagnostopoulos teve a casa invadida por três assaltantes que chegaram encapuzados e renderam a família. Enquanto um deles vigiava do lado de fora da residência, localizada nem uma área nobre perto do aeroporto de Atenas, na Grécia, os outros dois buscavam dinheiro e objetos de valor.

