Homem tenta tirar segunda via do título eleitoral e descobre que está morto, em Jacareacanga

Homem tenta tirar segunda via do título eleitoral e descobre que está morto no interior do Pará – Crédito: Reprodução/Giro Portal

Um homem, identificado como Ary Oswaldo de Oliveira Pereira, 58 anos, tentou tirar a segunda de via de documentos em na cidade paraense de Jacareacanga e descobriu que possuía que uma Certidão de óbito emitida em Itaituba, na região sudoeste do Pará.

Segundo informações do Portal Giro, ele teria ido ao cartório e foi informado pelo servidor que não poderia emitir seu título eleitoral, por conta de ter uma Certidão de Óbito. Ary realizou a delegacia de Polícia Civil de Jacarecanga para realizar um Boletim de Ocorrência e recebeu o comunicado que seus documentos estavam cancelados.

Desde a última sexta-feira, 1, o homem afirma que a situação tem gerado transtornos em sua vida, inclusive em sua saúde. Ele não consegue trabalho ou um lugar para morar. Com informações do Portal Giro.

Jornal Folha do Progresso em 04/04/2022/08:46:56

