Mulher encontrada morta em geladeira foi assassinada por filha de 13 anos e genro, diz polícia

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)- Crime foi cometido na casa da vítima, no Jacintinho (AL). o corpo foi descartado após frete ser contratado para transportar eletrodoméstico.

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida pela Polícia Civil de Alagoas (PC/AL), nesta terça-feira (5/3), e confessou que participou do assassinato da própria mãe na última sexta (1/3). O crime aconteceu no bairro Jacintinho, em Maceió (AL). O namorado dela, de 22 anos, está foragido.

A menina contou que o homicídio aconteceu após uma discussão entre a mãe, Flávia dos Santos Carneiro, de 44 anos, e a adolescente, por ela não aceitar o relacionamento amoroso entre a filha e o jovem. A menina ainda relatou que deram uma pancada na cabeça da mulher, mas ela só faleceu quando o namorado pegou uma faca e desferiu diversos golpes.

Flávia teve o corpo encontrado dentro de uma geladeira, em uma região de mata, em Guaxuma, Litoral Norte de Maceió, nesta terça (5). O pai do suspeito do assassinato foi preso, no Jacintinho, por ser cúmplice.

De acordo com as investigações, o casal, composto pela adolescente de 13 anos e o jovem de 22 anos, alugou uma casa no Benedito Bentes, onde foi dormir logo após o homicídio.

A primeira informação sobre o assassinato foi dada ao delegado Robervaldo Davino, do 6º Distrito Policia (6º DP), por um fretista que levou pai e filho até a área de mata, onde a geladeira foi jogada em uma ribanceira.

Ele contou ter sido contratado na noite de segunda (4) para fazer uma mudança entre dois endereços no Jacintinho e, nesta terça (5), foi novamente procurado pelo homem que o contratou, desta vez para levar o eletrodoméstico até o Benedito Bentes. Os dois acabaram resolvendo jogar a geladeira fora, mas em Guaxuma.

Depois de deixar pai e filho no Jacintinho, o trabalhador foi até a delegacia e, em seguida, acompanhado pela policial Daysirê Batista, esteve no local onde a geladeira foi abandonada.

O delegado Thiago Prado, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) dará prosseguimento às investigações e instauração do inquérito policial.

Fonte: Gazeta Web – e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2024/17:57:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...