Mulher esfaqueia namorada após encontro com garoto de programa

Foto: Ilustrativa | O caso será encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e é investigado como tentativa de feminicídio.

Uma advogada de 51 anos foi atacada pela própria namorada ao sair de um motel, localizado nas proximidades da BR-153, sentido Goiânia (GO), na madrugada desse domingo (4/5), por volta de 1h30. A vítima havia se encontrado com a companheira, de 43 anos, no local onde passaram parte da noite. O casal ainda teria contratado um garoto de programa.

Ao deixarem o estabelecimento comercial, a namorada da mulher, que dirigia um veículo Jeep, teria se descontrolado emocionalmente e, de forma inesperada, afirmado que mataria a advogada. Durante o trajeto, a suspeita sacou uma faca e tentou golpeá-la no pescoço.

A advogada que foi atingida conseguiu se defender colocando a mão na frente, sofrendo um corte profundo. Em desespero, ela se jogou do carro em movimento para escapar da agressora, caindo no asfalto da rodovia.

A vítima, que teria recusado atendimento médico dos socorristas dos bombeiros, registrou ocorrência na Central de Flagrantes de Goiânia. Ela informou, ainda, que já havia sido ameaçada anteriormente pela namorada, que certa vez teria dito que daria uma facada “na jugular” dela.

O caso será encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e está sendo investigado como tentativa de feminicídio.

