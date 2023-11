Mulher expõe vídeos do pai e marido juntos em motel; assista

Genro e sogro mantinham relacionamento e frequentavam motéis em Araraquara (SP) – (Foto>Reprodução / X)

Rio – O caso entre o genro e sogro, na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, pegou a web de surpresa. Camila Oliveira, filha e mulher dos dois envolvidos no caso, pegou o celular do pai, Edielson Oliveira, e descobriu o caso que ele mantinha com seu marido, Juninho Virgilio, há pelo menos dois anos. Com raiva, ela resolveu expor os dois nas redes sociais e o caso viralizou nesta terça-feira (21).

Após pegar o celular do pai e descobrir conversas e vídeos de Edielson e Juninho, Camila resolveu se vingar e ateou fogo no carro do marido. Em seguida, ela compartilhou, em seu perfil do Facebook, diversos prints do que encontrou no aparelho, já que Edielson gostava de gravar os encontros com o genro no motel.

Não demorou muito e as imagens viralizaram nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas recuperaram os vídeos, que mostram Juninho nu e desconfortável, enquanto Edielson o grava. Em uma das imagens, o pai de Camila chega a brincar que ficou sem gasolina ao voltar do motel.

Após Camila ter colocado fogo no carro do marido, Edielson se descontrolou e começou a gritar com Juninho. Em um dos vídeos, o sogro aparece jogando objetos enquanto grita na rua. “Eu chupei o seu c..”, berra ele. Em outro registro, vizinhos aparecem tentando conter a raiva de Edielson, que acaba apanhando da população.

Leia mais>Homem é espancado após filha afirmar que ele tinha relação com o marido dela em Araraquara;VIDEO

Tentando se defender, Juninho também usou as redes sociais para dizer que mantinha o relacionamento com o sogro apenas porque estava sendo ameaçado. Camila desmentiu o marido e revelou que há conversas em que os dois trocam carícias e Juninho pede dinheiro em troca dos encontros.

No X, internautas viralizaram a fofoca e ficaram chocados com o caso que foi revelado. “O brasileiro sabe trazer entretenimento como ninguém”, comentou um perfil. “Isso é o que eu chamo de um babado”, disse outro. “É tanta informação para assimilar que tô perdidinho aqui”, falou um terceiro.

FOFOCA NIVEL HARD! Uma menina pegou o celular do pai e achou conversas dele com seu marido, mexendo na galeria achou diversos vídeos deles no motel. Em um ato de fúria, ela postou tudo no Facebook e eu vou fazer uma Thread com os vídeos pic.twitter.com/dToafTWZ19 — Renyelw (@revoltadissimu) November 22, 2023

FOFOCA NIVEL HARD! Uma menina pegou o celular do pai e achou conversas dele com seu marido, mexendo na galeria achou diversos vídeos deles no motel. Em um ato de fúria, ela postou tudo no Facebook e eu vou fazer uma Thread com os vídeos pic.twitter.com/dToafTWZ19 — Renyelw (@revoltadissimu) November 22, 2023

A filha dele descobrir e tacou fogo no carro do marido pic.twitter.com/b44A8aCna1 — Renyelw (@revoltadissimu) November 22, 2023

Fonte: O Dia/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/07:14:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...