Mulher grávida e acompanhante ficam presas dentro de ambulância no Pará — Foto: Reprodução

Veículo estava sem a maçaneta e ficou emperrado, dificultando a saída das duas mulheres.

Uma mulher grávida e sua acompanhante ficaram presas dentro de uma ambulância em frente ao Hospital Divino Espírito Santo, em Moju, região nordeste do Pará. Vítimas saíram da Vila de Castanhandeua, situada na zona rural, a cerca de 32 quilômetros do município.

O incidente foi registrado por testemunhas que estavam em frente ao local e flagraram quando a porta do veículo ficou emperrada. A ambulância não possuia maçaneta, dificultando a saída.

Várias pessoas se aglomeraram ao redor do veículo, na tentativa de abrir a porta traseira e resgatar as duas mulheres. Um homem conseguiu entrar pela janela do veículo e com a ajuda de uma ferramenta de ferro, conhecida como pé de cabra, forçou a porta e consegue abri-la.

A prefeitura do município foi contactada para esclarecer detalhes sobre o caso, mas até o momento desta publicação não deu retorno a respeito da situação e da manutenção do veículo.

Fonte: g1 Pará/TV Liberal — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/17:18:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...