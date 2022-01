Corpo de idoso de 74 anos que desapareceu na Praia do Furo é encontrado pela família, em Itaituba

Raimundo José da Silva, de 74 anos. (Foto: Reprodução) – Raimundo José foi encontrado na tarde de sábado (01). O homem estava desaparecido desde quinta (30).

O corpo do idoso de 74 anos, identificado como Raimundo José da Silva foi encontrado pela família na tarde do último sábado (01), por volta de 14h46, próximo a comunidade de Barreiras, em Itaituba, sudoeste do Pará. (A informação é do Portal Giro )

O homem era proprietário de uma pequena área no local conhecido como Balneário Praia do Furo e estava desaparecido desde quinta-feira (30). Segundo informações, Raimundo foi visto pela última vez por um pescador, enquanto tomava banho no porto de sua propriedade.

O homem chegou a ser procurado pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas o corpo do homem só foi encontrado no sábado, pelos próprios familiares. Raimundo José da Silva será enterrado na manhã deste domingo.

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2022/16:11:18

