Caminhoneiros reclamam da alta dos preços e cobram promessa de Bolsonaro

Minutos depois da divulgação da nota, mais uma vez na sua live semanal, o presidente criticou a Petrobras pela alta no preço dos combustíveis e disse que vai zerar o imposto federal do diesel por dois meses.

“Neste momento, não podemos olhar somente para o aumento do diesel, mas de todos os combustíveis, pois não é somente a classe dos caminhoneiros autônomos que está sendo afetada, mas também todos os Brasileiros que além do combustível mais caro, por consequência terão aumento em outros produtos que dependem deles em sua cadeia produtiva”, diz.

Chorão, que foi uma das figuras de destaque durante a greve de 2018 e não aderiu à paralisação convocada no último dia 1º de fevereiro, disse ainda que os caminhoneiros foram surpreendidos com mais um aumento dos combustíveis, mas que a alta nos preços afeta toda a sociedade brasileira.

“Onde está a palavra do Governo Federal que na pessoa do Presidente da República sinalizou a diminuição dos impostos federais dos combustíveis e vamos para o quarto aumento consecutivo em menos de trinta dias se mantendo inerte e nada fez de concreto até o presente momento”, afirmou.

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, divulgou nota nesta quinta-feira (18) para reclamar do anúncio feito pela Petrobras de mais um aumento do preços dos combustíveis.

