Mulher mata companheiro com tiro na cabeça e tenta suicídio

(Foto:Reprodução) – O que seria mais uma discussão entre marido e mulher resultou em tragédia. Hilma Ferreira da Silva, de 42 anos, matou o companheiro dela com um tiro a curta distância de espingarda calibre 32 na cabeça dele.

Ivanildo da Silva Santos, de aproximadamente 40 anos, morreu no local. O assassinato ocorreu na noite do dia 16, na residência do casal, em Ourilândia do Norte, na região sul do Estado. As informações são do Correio de Carajás

Conforme uma testemunha relatou em depoimento à Polícia Civil, momentos antes do trágico ocorrido, Ivanildo e Hilma estariam ingerindo bebida alcoólica em um bar da cidade. Ela retornou para casa e ele continuou no local bebendo. Quando ele chegou em casa a mulher sentiu falta da motocicleta do marido e perguntou pelo veículo, ele teria dito: “Eu dei para as gatas”, iniciando mais uma acalorada briga entre o casal, que estava junto há mais de um ano.

A discussão foi silenciada e em seguida foi ouvido um barulho semelhante a um tiro de espingarda, acompanhado de prantos e gritos de “meu marido morreu!”. Ivanildo foi encontrado morto no quarto do casal. Hilma ainda teria tentado suicídio, porém a arma estava sem munição. Até o fechamento dessa notícia, ela estava desaparecida. Conforme relatos, o casal frequentemente se embriagava e protagonizava discussões ferrenhas.

Jornal Folha do Progresso em 19/01/2022/17:09:27

