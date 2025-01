Mulher mata o companheiro para defender o filho de 6 meses que estava sob ameaça do homem

Foto: Reprodução | Caso que ocorreu em Goiás está sob investigação da Polícia Civil, que considera a possibilidade de legítima defesa.

Em Jaraguá, Goiás, um homem de 37 anos foi mortalmente ferido com duas facadas no peito por sua companheira de 25 anos, em um incidente que pode ser caracterizado como legítima defesa. O ocorrido se deu durante uma briga no último sábado (4).

A Polícia Civil informou que a mulher relatou ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas por parte do companheiro, assim como ter registrado uma denúncia anteriormente, mas posteriormente desistido do processo.

Conforme o delegado Marco Antônio Maia, no dia anterior ao conflito, a mulher, sua irmã e mãe estavam consumindo álcool. Na manhã do incidente, o homem, alterado, iniciou uma discussão que se intensificou em agressões. Quando a mulher tentou se refugiar em um quarto, o homem arrombou a porta, comportamento confirmado pela perícia.

Durante a briga, ele quebrou uma garrafa e ameaçou a vida do filho de apenas seis meses e da própria esposa. Para proteger a criança e a si mesma, a mulher desferiu dois golpes de faca contra o homem, que foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias apresentadas até o momento corroboram a versão da mulher e das testemunhas. Assim, a Polícia Civil decidiu não efetuar a prisão em flagrante, enquanto as investigações continuam.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/18:15:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...