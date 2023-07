Ibama doa 30 caminhões carregados de madeiras apreendidas em RO

Carregamento de madeira apreendido pelo Ibama em Machadinho D’Oeste — Foto: Reprodução/Rede Amazônica

Doações estão sendo feitas a 8 prefeituras e instituições, como o Ifro. Carga foi apreendida em fiscalização em Machadinho D’Oeste.

Oito prefeituras e instituições de Rondônia serão beneficiadas com doações de madeiras apreendidas. A entrega está sendo feito nesta semana por meio de uma ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo o instituto, as cargas de madeira de lei foram localizadas durante uma fiscalização em Machadinho D’Oeste (RO), município localizado no Vale do Jamari. Algumas delas estavam escondidas dentro de serrarias.

Foram apreendidas 600 metros cúbicos de madeira nobre, como árvores da espécie Ipê e Maçaranduba. O material de origem vegetal foi carregado em caminhões do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER) para ser levado de Machadinho D’Oeste a entidades e repartições em outros municípios.

À Rede Amazônica, o Ibama informou que oito prefeituras serão beneficiadas pelo carregamento de madeira que seria comercializada de forma ilegal. O Instituto Federal de Rondônia (Ifro) também será contemplado com a doação.

