Mulher morre eletrocutada após acidente com moto conduzida pelo filho de 10 anos, em Brasil Novo (PA)

Uma mulher identificada como Cirlete da Silva Menezes, de 34 anos, morreu depois de ser atingida por fios energizados após queda de um poste. O acidente aconteceu na zona rural do município de Brasil Novo, região sudoeste do Pará.

Segundo informações da família da vítima, a mulher e menino retornavam para casa em uma motocicleta, quando a estrutura caiu. Cirlete, que estava na garupa, recebeu uma descarga elétrica, e ao cair no chão não resistiu.

Segundo informações, no momento do acidente chovia e ventava bastante. No boletim de ocorrência consta que era o filho quem conduzia a motocicleta. Ainda segundo testemunhas ele teria 10 anos de idade e sofreu apenas escoriações na perna e no rosto.

Foto: Reprodução/Confirma Notícias

Fonte: Roma News – com informações do Portal Confirma Notícias.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...