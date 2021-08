Mulher morre por descarga elétrica enquanto usava o celular em Santarém

Uma equipe do Samu chegou a ser acionada para atender Radja Ferreira, de 18 anos |Foto: Reprodução/Facebook

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (29)

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência elaborou uma lista de instruções para que sejam evitados acidentes com aparelhos celulares. Dentre as orientações, estão: desligar o aparelho enquanto ele carrega; usar apenas carregadores originais; não usar o celular durante o carregamento, para evitar superaquecer o aparelho; tirar o smartphone da tomada durante chuvas fortes e de grande duração.

Radja Ferreira de Oliveira, de 18 anos, morreu após receber uma descarga elétrica em Santarém, no oeste do Pará, na madrugada deste domingo (29). O caso aconteceu na comunidade São Francisco do Carapanari.

De acordo com o enfermeiro do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Adilson Soares, enquanto a equipe do Samu se dirigia para o local do acidente, a vítima já estava sendo levada ao hospital por familiares.

Na unidade de saúde, o óbito foi constatado. A mãe de Radja Ferreira contou aos profissionais de saúde que a jovem estava usando o celular, conectado à tomada, quando um raio caiu, deixando Radja desacordada.

Com informações do portal Giro

