Encontrado corpo de adolescente após colisão entre voadeiras no Rio Tapajós em Itaituba (PA)

Edenilson Monteiro Silva, de 16 anos, estava desaparecido após cair no Rio Tapajós. |Foto: Reprodução

O corpo de Edenilson Monteiro Silva foi encontrado a cerca de 150 metros do local do acidente, segundo familiares.

Edenilson Monteiro Silva, de 16 anos, desapareceu nas águas do Tapajós depois que a embarcação em que ele estava afundou, após colidir com outra. O acidente ocorreu por volta de 1h30, próximo à Praia do Paraná-Miry, no rio Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Já nesta segunda-feira (30), o corpo do adolescente foi encontrado por um grupo de amigos e familiares que realizavam buscas. De acordo com a família, o corpo de Edenilson Monteiro Silva estava a cerca de 150 metros de distância do local do acidente. As informações são do Giro Portal.

ACIDENTE

O acidente ocorreu na madrugada do último domingo (30). Segundo o Boletim de Ocorrência, duas voadeiras colidiram lateralmente nas proximidades da Praia do Paraná-Miry, e a embarcação que o adolescente estava não tinha sinalização luminosa e nem coletes salva-vidas, o que pode ter contribuído para a fatalidade.

Ainda conforme apurado, o acidente envolveu pelo menos 15 pessoas. Apenas Edenilson estava desaparecido. Equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas desde que foram informados sobre o desaparecimento do adolescente.

